Суд признал законным прекращение украинского гражданства Артеменко

Высший административный суд признал законным указ президента о прекращении украинского гражданства экс-нардепа Андрея Артеменко.

Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Игорь Олендер, передают "Украинские новости".

"В удовлетворении административного иска... отказать", - заявил он.

Суд решил полностью отказать Артеменко в удовлетворении иска, в частности, отказался признать незаконным и отменить указ президента.

Дело ВАСУ рассматривал около 5 месяцев.

Это решение стало первым среди других дел об обжаловании указов Порошенко о прекращении украинского гражданства бывших чиновников.

В то же время адвокат Артеменко Леонид Сиваков планирует обжаловать прекращение его украинского гражданства в Верховном Суде.

Юрист отметил, что недоволен решением Высшего административного суда.

"Безусловно будем обжаловать в Верховном суде", - сказал он.

Когда будет подана жалоба, он не уточнил.

Как известно, 29 апреля 2017 года президент Порошенко подписал указ об остановке гражданства народного депутата Артеменка. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

По словам самого Артеменка, у него есть гражданство Канады и не только.

Экс-нардеп жаловался, что ему запретили въезд в Украину при использовании трех заграничных паспортов.

Как сообщалось, 16 мая 2017 года Верховная Рада досрочно лишила мандата внефракционного депутата Андрея Артеменка, избранного в парламент по списку Радикальной партии.

Напомним, в феврале 2017 года издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.