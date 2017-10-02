Данных о пострадавших в Испании украинцах пока нет – МИД

Информация о том, что среди пострадавших в Каталонии есть украинцы, в Министерство иностранных дел не поступала.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марьяну Бецу.

"По состоянию на 11:30 ни в наше посольство в Мадриде, ни в Генконсульство информация о пострадавших украинцах не поступала", - сказала она.

Как известно, 1 октября в автономном сообществе Каталония (Испания) прошел референдум о независимости, который сопровождался массовыми беспорядками.

По данным местных СМИ, во время этого референдума пострадали более 800 человек.