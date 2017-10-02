Представитель президента о Калиновке: Армия не может быть обезглавлена

До завершения полного расследования по взрывам складов в Калиновке нельзя назначать виновных и дискредитировать армию.

Об этом на брифинге в парламенте 2 октября заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Позиция президента и фракции БПП: до тех пор, пока не произойдет полное расследование, пока не будут сделаны выводы и определены ответственные, до тех пор не может быть определено наказание", - сказала Луценко.

"Армия, когда страна фактически находится в войне, не может быть обезглавлена, не может быть дискредитирована, поэтому мы еще раз настаиваем на полном расследовании", - добавила представитель президента.

Она подчеркнула, что по результатам расследования по Балаклеи наказаны 80 военнослужащих "разной степени ответственности, вплоть до заместителей руководства армии", по Сватово – 40 военнослужащих.

По словам Луценко, расследование по Калиновке продолжается.

"Военная прокуратура с первых минут проводила там обследование, будут проводиться все необходимые экспертизы", - отметила Луценко.

Она также добавила, что более 50% складского запаса было сохранено, а "люди во время взрывов не пострадали".

"Только после детального расследования могут быть найдены виновные, сделаны выводы, и тогда будет объявлено наказание. До этого все заявления считаем популизмом, разбалансировкой и дискредитацией украинской армии", - подытожила Луценко.

Как известно, 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек, сейчас они постепенно возвращаются в свои дома.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Народный депутат из фракции "Народный фронт" и член коллегии МВД Антон Геращенко предлагает уволить главу Генштаба Виктора Муженко из-за чрезвычайной ситуации, которая возникла в Калиновке Винницкой области.

Муженко в свою очередь заявил, что обвинить его или его подчиненных не получится.

Как известно, между Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым складываются неприязненные отношения.

Подробнее читайте об этом в статье Украинской правды "Дуализм власти. Как Порошенко и Аваков додавливают друг друга".

Ирина Балачук, Украинская правда