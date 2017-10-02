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В Одессе арестовали главного госисполнителя региона

Понедельник, 2 октября 2017, 13:31

В Одесской области арестовали руководителя Государственной исполнительной службы региона и главного специалиста, которых подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

1 октября, по ходатайству прокуратуры Одесской области, они были взяты под стражу.

Приморский районный суд Одессы определил для них залог в 5 миллионов гривен для каждого.

В настоящее время проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как известно, 28 сентября следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками СБУ разоблачили коррупционную схему в Государственной исполнительной службе региона.

По данным следствия руководитель Государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Одесской области и его сообщник - главный специалист госслужбы требовали и получили 6500 долларов неправомерной выгоды от представителя предприятия за снятие арестов с разного рода имущества.

Ранее сообщалось, что за два месяца 2017 8 госисполнителей Минюста получили вознаграждения более чем на 23 миллиона гривен.

Украинская правда

Темы: прокуратуравзяткаарестМинюст
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