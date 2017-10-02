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Еврокомиссия: проведенный в Каталонии референдум – незаконный

Понедельник, 2 октября 2017, 13:58

В Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на ежедневном брифинге в Брюсселе.

"Согласно испанской Конституции, вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным. Для Еврокомиссии, и президент Юнкер неоднократно повторял, это является внутренним вопросом Испании. Поэтому надо решать данный вопрос в соответствии с конституционным строем Испании", - сказал он.

В Еврокомиссии также напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

В Еврокомиссии также призвали правительство Испании и правительство Каталонии перейти от конфронтации к диалогу, отметив, что насилие не решит ситуацию.

"Мы призываем всех участников, которых это касается, очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не сможет быть инструментом в политике. Мы доверяем лидерство премьер-министру Мариано Рахою, чтобы урегулировать этот сложный процесс с полным уважением к испанской Конституции и фундаментальным правам граждан ", - заявил Схинас.

Он также сообщил, что сегодня во второй половине дня состоится телефонный разговор Юнкера и Рахоя.

Европейская правда 

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