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Венгерский парламент отказался говорить об образовании с нардепами

Понедельник, 2 октября 2017, 14:18

Депутаты парламента Венгрии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады относительно разъяснений положений закона "Об образовании", в частности языковой статьи.

Об этом на согласительном совете председателей фракций сказала первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

"На прошлой неделе депутаты Верховной Рады, достаточно большая наша делегация была в Будапеште на форуме, организованном Советом Европы относительно Стамбульской конвенции. Наши коллеги предлагали встретиться с депутатами парламента Венгрии, чтобы обсудить вопрос закона. К сожалению, наши коллеги отказались от такой встречи", - сообщила первый вице-спикер.

При этом Геращенко призвала депутатов использовать все возможные международные площадки для разъяснения представителям других государств положения закона.

Как сообщалось, Верховная Рада 5 сентября постановили закон Украины "Об образовании", который, в частности, регулирует вопросы использования украинского языка в сфере образования. 25 сентября его подписал Президент Петр Порошенко.

В законе предусмотрено, что дети из нацменьшинств в Украине будут продолжать изучать родной язык, а из средней школы начинать учиться на государственном языке. Если язык нацменьшинства принадлежит к языкам Европейского Союза, возможно преподавание также ней одной или нескольких дисциплин.

В то же время в некоторых странах, имеющих диаспору в Украине, выразили протест по поводу статьи закона об обучении детей из нацменьшинств на украинском языке.

Правительство Венгрии, в частности, заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной из-за закон об образовании.

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

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