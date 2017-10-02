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Парубий рассказал, когда Рада возьмется за обновление ЦИК и НКРЭКП

Понедельник, 2 октября 2017, 14:22

Верховная Рада может уже 5 октября рассмотреть кандидатуры в комиссии по отбору членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом в понедельник на брифинге в Раде заявил председатель ВР Андрей Парубий.

"Есть высокая вероятность, что в этот четверг мы рассмотрим кандидатуры в состав комиссии НКРЕКП", - сказал он.

По его словам, 2 кандидатуры в эту комиссию должны предложить комитеты, и если они подготовят их на своих заседаниях в среду, 4 октября, то уже в четверг Рада сможет за них проголосовать.

"А другие кадровые вопросы требуют гораздо большего времени (для подготовки рассмотрения в Раде - ред.)", - сказал спикер.

Он напомнил, что позже Рада возьмется за обновление состава Центризбиркома, Счетной палаты и избрание нового уполномоченного по правам человека.

Парубий убежден, что на следующей пленарной неделе, а именно 19 октября, Рада сможет взяться за назначение нового состава ЦИК.

Затем, по словам спикера, парламент перейдет к вопросам Счетной палаты и омбудсмена.

Как сообщалось, ранее во фракции БПП предлагали провести в Раде в октябре так называемый кадровый день, в течение которого проголосовать за весь пакет кадровых решений.

По словам заместителя главы фракции Игоря Кононенко, накопился большой кадровый пакет вопросов - назначение членов Центральной избирательной комиссии, руководителя Счетной палаты, омбудсмена, а также главы Национального банка, за которые должен проголосовать парламент.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная РадаэнергетикаЦИКПарубий
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