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Полиция видит "российский след" во взрыве авто в Одессе

Понедельник, 2 октября 2017, 14:35

В ходе расследования взрыва 24 июля 2017 года в Одессе были обнаружены следы российского вмешательства.

Об этом на брифинге 2 октября в Киеве, посвященном выявленным диверсантам, заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Следы, которые были обнаружены в ходе расследования, позволяют нам доложить, что это правонарушение было совершено умышленно, за денежные средства и в этой операции были задействованы специальные представители из Российской Федерации, учившие этих террористов", – сказал он.

Князев напомнил, что 24 июля в Одессе произошел взрыв автомобиля ВАЗ-2101, который был припаркован возле одной из общественных организаций.

"Взрывное устройство сработало на заднем левом пассажирском сиденье автомобиля. Там было около 600 грамм в тротиловом эквиваленте. Мгновенными оперативными мерами полиции Одесской области с помощью полиции Донецкой области правонарушители были задержаны при переходе КПП Марьинка на временно неконтролируемую часть Украины", – сообщил глава Нацполиции.

В свою очередь первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что правоохранители предотвратили еще одну диверсию – попытку взрыва электроподстанции в Покровском районе Донецкой области.

"В Донецкой области произошла серьезная работа именно по документировании диверсионной группы. Их работа была организована на оккупированных территориях. Была одна задача – совершить дестабилизацию путем подрыва любого объекта. Для этого на территорию Украины из оккупированной территории была перевезена взрывчатка, она перевозилась в запасном колесе автомобиля", – рассказал Аброськин.

"Перевозчиком был гражданин Украины, который проживал на оккупированной территории. Цель была взорвать электроподстанцию ​​на территории Покровского района. С начала вся эта операция контролировалась СБУ и Нацполицией", – заявил заместитель Князева.

По словам Аброськина, фигурант был задержан, сейчас происходят следственные действия.

"Должен отметить, что это не единственная попытка, такие взрывные устройства были переданы в Одессу, использовалась экспресс-доставка почтовая и эта взрывчатка была получена человеком в Одессе, ранее судимым, который проживал на оккупированной территории и имел цель взорвать автомобиль в Одессе", – отметил также он.

Валентина Романенко, Роман Кравец, УП

Темы: Одессатерроризмполиция
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