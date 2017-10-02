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РФ "передумала": кавказцы, застрелившие пограничиника, прорывались в Украину

Понедельник, 2 октября 2017, 15:40

Российская сторона подтвердила, что курский пограничник погиб при перестрелке с неизвестными, попытавшимися прорваться в Украину.

Об этом сообщает 2 октября издание "РИА Новости", ссылаясь на Федеральную службу безопасности РФ.

"Инцидент произошел 30 сентября в поселке Теткино Глушковского района Курской области. Двое неизвестных пытались проникнуть на территорию Украины вне пункта пропуска. При проверке документов они оказали вооруженное сопротивление курским пограничникам", – идет речь в сообщении.

Во время перестрелки один из мужчин подорвал себя, второго удалось задержать. Один из пограничников погиб из-за "несовместимых с жизнью" ранений.

Ранее 1 октября российское госагентство ТАСС сообщило, что в районе поселка Теткино Курской области группа пограничников проводила операцию "Нелегал", в ходе которой проверяла сарай. Внутри скрывались вооруженные люди, которые застрелили на месте пограничника-кинолога, после чего завязался бой, в ходе которого были убиты трое нападавших.

В сообщении российских СМИ утверждалось, что эти "боевики" якобы пересекли границу со стороны Украины и что они якобы возвращались из Сирии через территорию Украины в одну из российских северокавказских республик.

В свою очередь украинские пограничники опровергли это сообщение, указав, что кавказские боевики, убившие российского пограничника на территории неподалеку от украинской границы, двигались в сторону Украины.

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Темы: Росcия
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