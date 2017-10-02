Миссия ОБСЕ называет слова Геращенко некорректными

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ называет некорректной информацию представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко о "значительном увеличении в миссии наблюдателей из России и дружественных ей стран".



Об этом говорится в ответе СММ ОБСЕ на запрос "Украинской правды".



"В СММ ОБСЕ работают наблюдатели из 44 государств-участников ОБСЕ. Российская Федерация, как одна из таких государств, направила 35 наблюдателей (в прошлом году - 39). Большинство наблюдателей миссии приезжает из стран-членов Европейского Союза (339 наблюдателей). Кроме того, в миссии работают 373 местных сотрудника", – говорится в ответе СММ.



"СММ призывает всех, кто комментирует или пишет о миссии, сначала контактировать с СММ для того, чтобы установить факты и предотвратить предоставление некорректной информации или необоснованных заявлений", – отмечают в миссии.



Ранее первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко отметила, что в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в течение прошлого года значительно возросло количество представителей РФ и дружественных к ней стран.



Украинская правда