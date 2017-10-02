Главные новости дня – за 60 секунд

Массовое убийство в Лас-Вегасе, референдум в Каталонии, пожар в Запорожье, перестрелка на границе Украины и РФ, задержание диверсантов, дело Майдана и дело убийства Шеремета – новости, которые обсуждали 2 октября.

О массовом убийстве в Лас-Вегасе. Вечером 1 октября на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе неизвестный открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля. Погибли не менее 50 человек, еще 406 получили различные ранения. Отмечается, что это самое крупное массовое убийство в истории США.

Сам преступник застрелился — его нашли бойцы спецназа SWAT, предварительно подорвавшие дверь в номер. Стрелявшим оказался 64-летний белый мужчина Стивен Пэддок, пенсионер из Лас-Вегаса, который жил в окрестностях города. Он никогда не попадал в поле зрения полиции и откуда у него автоматическое оружие, неизвестно.

О референдуме в Каталонии. 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

В Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

Референдум сопровождался столкновениями сторонников отделения от Испании с полицией. В результате 431 офицер полиции и гражданской гвардии Испании получили различного рода ранения.

О пожаре в Запорожье. В результате пожара, произошедшего в ночь на 2 октября в хостеле в Запорожье, погибли пять человек.

О перестрелке на границе Украины и РФ. Кавказские боевики, убившие российского пограничника на территории неподалеку от украинской границы - в поселке Теткино, Курской области - двигались в сторону Украины.

О задержании диверсантов. Правоохранители задержали группу злоумышленников, которых подозревают в 9 преступлениях совершенных в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.

О деле Майдана. Следствие по делам против Майдана собрало достаточно доказательств против тогдашних правоохранителей, его дискредитируют безосновательно, заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюк на брифинге 2 октября. Кроме того, он предостерег руководителей правоохранительных органов, в частности министра внутренних дел, от "защиты своих" непроцессуальным образом.

О деле убийства Шеремета. Национальная полиция обратилась в суд относительно засекречивания судебных решений по делу убийства журналиста Павла Шеремета, потому что так решило следствие.