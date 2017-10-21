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ДТП в Харькове: Полиция не переквалифицирует дело из-за выявленных опиатов у Зайцевой

Суббота, 21 октября 2017, 18:41
ДТП в Харькове: Полиция не переквалифицирует дело из-за выявленных опиатов у Зайцевой

Полиция ждет результаты автотехнической экспертизы относительно ДТП в Харкове, в результате которого погибли 5 человек.

Об этом сообщил руководитель полиции в Харьковской области Олег Бех на брифинге в субботу.

"Одно из основных - это автотехническая экспертиза, результаты которой будут не раньше, чем через 10 дней. Уже тогда мы сможем говорить более детально", - заявил Бех.

Также он сказал, что полиция не будет переквалифицировать дело из-за выявления в крови водителя Lexus опиатов.

"Указанный факт лишь отягчает ответственность того лица, которое управляло транспортным средством, и переквалификации статьи не будет. Единственное, что будет уточнено подозрение", - сказал Бех.

Кроме того, он отметил, что полиция ждет ответа из "государственных органов" по информации, что водитель Touareg работает в СБУ.

Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в крови Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Украинская правда

Темы: ДТПХарьковполиция
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