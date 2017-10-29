Саакашвили на вече под ВР: "Мы не можем здесь стоять вечно"

Возле Верховной Рады проходит вече, там находится около тысячи человек.

Со сцены на площади Конституции выступали нардеп от "Свободы" Юрий Левченко, участники "Руху нових сил" и другие.

Лидер "Руху нових сил" Саакашвили призвал людей заполнить опросный лист с расширенным списком требований, среди пунктов которого - принятие закона об импичменте президента, досрочные выборы президента и Верховной Рады.

"7 ноября даю последний раз им (власти - ред.) принять наши требования", - заявил Саакашвили.

"Мы не можем здесь стоять вечно. Нас должно быть в сто раз больше и мы должны найти другие мирные формы, чем просто проживание в них под окнами", - добавил он.

Также Саакашвили заявил, что уже обжаловал в суде указ Порошенко о лишении его гражданства.

Подробностей относительно обжалования указа в суде он не сообщил. Адвокат Саакашвили в комментарии УП не подтвердил и не опроверг эту информацию и добавил, что все подробности будут в понедельник.

По подсчетам полиции, участие в вече принимают около 400 человек, порядок охраняют около 700 правоохранителей.

"Чтобы обеспечить безопасность участников акции и на должном уровне поддерживать правопорядок полицейские и гвардейцы усилили патрулирование к завершению мероприятия", - отметили в столичной полиции.

Как известно, 17 октября возле ВР стартовала акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу. Участники требуют принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и оголосовании по открытым спискам.

Саакашвили и его "Рух новых сил" присоединились к акции в конце подготовки мероприятия.

19 октября политическая партия "Рух новых сил" и нардепы от "Сапопомочи" решили продолжать протестную акцию под парламентом, остальные участники из акции вышли.

21 октября участники акции под ВР организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

22 октября на площади Конституции в ВР состоялось вече с участием Саакашвили и других активистов.

24 октября лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что перемещается на площадь под Радой к протестующим и призывает лидеров оппозиции присоединиться к нему.

Украинская правда