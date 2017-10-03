Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Березюк: Во вторник Веселову могут ислючить из фракции из-за закона о прекращении блокады ОРДЛО

Вторник, 3 октября 2017, 01:01

Во вторник будет рассматриваться вопрос об исключении нардепа Натальи Веселовой из фракции "Самопомич" из-за предложенного ею законопроекта о прекращении транспортной и экономической блокады ОРДЛО.

Об этом заявил лидер фракции "Самопомичи" Олег Березюк в эфире ICTV в понедельник вечером.

"Если Наталья Веселова зашла в парламент с партией "Самопомич", с теми политическими взглядами, которые были три года назад, а сегодня их вдруг изменила, то было бы очень честно по отношению к избирателям Украины выйти из парламента, то есть самостоятельно выйти из фракции, и бороться за свое право быть в парламенте с другой партией или с другими предпочтениями", - заявил он.

"Сейчас так выглядит, что госпожа Веселова хочет, чтобы мы ее выпроводили из нашей фракции, а она дальше оставалась в парламенте и отстаивала свои интересы. Это будет просто нечестно по отношению к избирателям", - отметил Березюк.

Как известно, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №7047-1 "О прекращении экономической и транспортной блокады территории Украины, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия".  Законопроект был подан нардепом от "Самопомичи" Натальей Веселовой.

В "Самопомичи" заявили, что этот законопроект "противоречит позиции фракции и партии".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Самопомичблокада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Самопомич
За кресло мэра Черновцов поборются кандидаты, связанные с ОПЗЖ и "Самопомиччю"
Все на Львов. Как Садовый и соратники Порошенко за кресло мэра воевали
Заместитель Бородянского также ушла из Кабмина
Последние новости
08:54
По всей Украине тревога: в России взлетел МиГ
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили три вражеских дрона
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
Все новости...
Реклама: