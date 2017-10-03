Facebook нанимает 1 тыс. человек из-за данных о покупках рекламы из РФ

Facebook планирует нанять еще 1000 человек для проверки рекламных объявлений из-за информации о том, что Россия покупала политическую рекламу в соцсети во время выборов в США.

Об этом говорится в заявлении Facebook в понедельник, передает Reuters.

Отмечается, что новые сотрудники будут наняты в следующем году.

Также компания инвестирует больше средств в программное обеспечение для автоматического удаления фейковой рекламы.

"Просмотр рекламы означает, что будет оцениваться не только ее содержание, но и контекст, в котором она был куплена, и целевая аудитория, поэтому мы меняем систему проверки объявлений, чтобы уделять больше внимания этим сигналам", - сказали в компании.

Ранее, в Facebook заявили, что на протяжении двух лет, аккаунты, которые действовали из России, покупали и распространяли в соцсети политическую рекламу. Аккаунты действовали и во время президентских выборов в США.

Как говорилось, подавляющее большинство этих объявлений не затрагивало конкретно тему выборов, однако через эти аккаунты распространялись провокационные сообщения, затрагивающие темы ЛГБТ, иммиграцию, права на оружие и т.д.