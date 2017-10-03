Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На вымогательстве в зоне АТО разоблачили четырех полицейских

Вторник, 3 октября 2017, 04:36

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили на вымогательстве четырех полицейских в зоне проведения АТО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что двое оперуполномоченных и двое работников участковой полиции с применением физического насилия требовали от жителя Николаевки Донецкой области полторы тысячи долларов США. За эту сумму злоумышленники обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы совершенное изнасилование знакомой", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали полицейских вблизи опорного пункта при передаче мужчине материалов сфабрикованного против него уголовного дела.

Во время обысков в кабинетах злоумышленников сотрудники СБУ изъяли часть денег, полученных ранее от мужчины.

Полицейским объявлено о подозрении в преступлении по ч. 3 ст. 368 "Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение" УК Украины.

Темы: СБУвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
СБУ
Похищение патриотов, имитация расстрелов: СБУ задержала коллаборанта в Николаевской области
В Днепре задержали информаторку оккупантов – чиновницу Укрзализныци
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Последние новости
08:54
По всей Украине тревога: в России взлетел МиГ
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили три вражеских дрона
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
Все новости...
Реклама: