Могерини: За два года в ЕС выявили 3 тыс. случаев дезинформации в русскоязычных СМИ

Оперативная рабочая группа ЕС по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) выявила за два года более 3 тыс. случаев дезинформации со стороны русскоязычных СМИ.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в Брюсселе в понедельник на конференции "Гибридные угрозы и ЕС: состояние дел и прогноз на будущее", передает "Интерфакс-Украина".

"Нам важно анализировать, прогнозировать и реагировать на дезинформацию. По этой причине мы создали в рамках Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) первую рабочую группу по стратегическим коммуникациям, сосредоточив внимание на восточных партнерах и русскоязычных общинах. За последние два года группа East StratCom выявила более 3000 случаев дезинформации", - сказала она.

Она подчеркнула, что одного только противодействия дезинформации недостаточно, и надо уделять главное внимание разъяснению политики ЕС с максимальной прозрачностью, рассказывать реальные истории о ее положительном влиянии на жизнь людей.

"Это как раз то, чем группа East StratCom занимается в странах Восточного партнерства, в том числе в преддверии ноябрьского саммита Восточного партнерства", - отметила Могерини.

Она сообщила, что по той же причине в ЕВС создана оперативная рабочая группа для улучшения стратегических коммуникаций на арабском языке.