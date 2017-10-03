"Укрзализныця" купила якобы чешские запчасти, которые делают в России
Центр обеспечения производства "Укрзализныци" 26 сентября по результатам тендеров заключил соглашения с ООО "Омега Алькор" на поставку запчастей к тепловозам на 15,35 миллиона гривен.
Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".
Отмечается, что ООО "Омега Алькор" указало, что поставит продукцию российского ООО "Каменский завод транспортного машиностроения" и чешского ООО "Хай Кволити индастриз" ("High quality industries s.r.o.") из города Карловы Вары.
Владельцем этой фирмы является белизский оффшор "Violine Logistic LTD".
А управляющим директором – 29-летний юрист Сергей Зарипов, который в Чехии также обслуживает интересы российских клиентов, в частности, руководит "Alpika company s.r.o." российского бизнесмена Евгения Субботы.
В свою очередь "Хай Кволити индастриз" в составе тендерного предложения предоставило письмо от ООО "Луганский электромашиностроительный завод" (ЛЭМЗ) о предоставлении чешской фирме разрешения представлять копии технических условий на необходимую "Укрзализныци" продукцию.
Письмо датировано декабрем 2014 года.
"Наші гроші" напоминают, что еще в октябре 2014 года было известно, что ЛЭМЗ перенес свое производство из оккупированного Луганска в город Каменск-Шахтинский Ростовской области в России.
Формально ООО "Луганский электромашиностроительный завод" сохраняет регистрацию в оккупированном Луганске.
"Укрзализныця" предоставила фирме "High quality industries s.r.o." согласие на использование их продукции, "учитывая положительный опыт эксплуатации", не указывая местонахождения настоящего производителя продукции.
Формально "High quality industries s.r.o." зарегистрировано в Карловых Варах по адресу Lázeňská, 543/4, в квартирном доме с магазином.
ООО "Омега Алькор" было зарегистрировано в 2016 году по улице Тверской, 6 в Киеве, напротив главного офиса "Укрзализныци". Учредителем общества является Елена Кисельва из села Крызкое Луганской области, директор – Евгения Нетруненко, которая также возглавляла уже ликвидированные луганские фирмы "Донбасэлектроснаб" и "Электроаппарат".
С момента учреждение "Омега Алькор" выиграло железнодорожные подряды на 51,71 миллиона гривен.