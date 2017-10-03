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Совет добропорядочности просит Порошенко не назначать Верховный Суд

Вторник, 3 октября 2017, 10:15

Общественный совет добропорядочности призывает президента Петра Порошенко не утверждать 111 кандидатур в члены нового Верховного Суда Украины.

Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте ОСД.

"Призываем президента как гаранта Конституции не назначать рекомендованных кандидатов, пока в судебном порядке не будет принято решение о нарушениях, имевших место во время конкурса, и пока ВККС и ВСП не обнародуют мотивированные решения с объяснением истинных причин отклонения выводов и информации Общественного совета добропорядочности", - заявляет совет.

Он напомнил, что считает 25 из 111 кандидатов, которых Высший совет правосудия внес на подпись президенту для назначения судьями Верховного Суда, несоответствующими критериям добропорядочности и профессиональной этики.

"Общественный совет добропорядочности привел в своих выводах убедительные факты недобропорядочного поведения кандидатов..., однако Высший совет правосудия проигнорировала факты, изложенные в выводах ОСД, без каких-либо объяснений", - говорится в обращении.

ОСД заявляет, что во время конкурса в Верховный Суд имели место нарушения, направленные на протаскивание нужных кандидатов.

"Конкурсные процедуры были подстроены для назначения заранее определенных кандидатур, а Общественный совет добропорядочности был использован для легитимизации этого процесса", - считают члены совета.

"Общественный совет добропорядочности считает недопустимым проведение дальнейших процедур отбора или оценки судей манипулятивным образом", - добавили они.

Как сообщалось, Высший совет правосудия объявил 111 кандидатов на назначение судьями Верховного Суда Украины, которых передадут на подпись президенту.

Движение "Честно" на своем сайте обнародовало перечень 25 кандидатов в новый ВС, которых ГРД считает недобропорядочными.

Среди них даже есть судьи, которые когда-то посадили за решетку нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.

Украинская правда

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Темы: судВерховный судПорошенко
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