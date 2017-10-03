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НАПК пытается оштрафовать министра за сокрытие доходов

Вторник, 3 октября 2017, 11:27

Нацагентство по предупреждению коррупции просит Печерский райсуд Киева оштрафовать министра молодежи и спорта Игоря Жданова на 850-1700 гривен за несообщение о 80 тысячах гривен зарплаты.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАПК.

По его данным, решение о направлении протокола в суд было принято на заседании агентства 22 сентября.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил свой источник в национальном агентстве.

По его словам, зарплату за декабрь 2016 года Жданов не внес в сведения о существенных изменениях имущественного положения.

Напомним, что согласно закону "О предотвращении коррупции", в случае существенного изменения в имущественном состоянии, а именно - получении доходов или приобретение имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (80 тыс. гривен), субъект декларирования обязан в 10-дневный срок письменно известить об этом НАПК.

Как известно, Жданов занимает должность министра молодежи и спорта с 17 февраля 2016 года.

В этом году его зарплата составляла: в январе - 24 тыс. гривен, за февраль - 23,9 тыс., за март - 62 тыс., за апрель - 67,4 тыс., за май - 58,2 тыс., за июнь - 30,6 тыс., за июль - 39,1 тыс. гривен.

Темы: Кабинет министровНАПКзарплаты
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