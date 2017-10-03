Марина Порошенко оплатила ролик для президента, уже подарив его
Супруга президента Петра Порошенко Марина заплатила госпредприятию "Мультимедийная платформа иновещания Украины" 4500 гривен за запись видеопоздравления ко дню рождения супруга.
Эти данные подтвердило Министерство информационной политики в ответе на запрос "Украинских новостей".
Министерство предоставило агентству копию договора между Мариной Порошенко как физическим лицом и госпредприятием на оказание услуг, хотя это конфиденциальный документ.
Договор подписали 17 августа, а съемку провели 4 сентября, тогда как день рождения Петра Порошенко был 26 сентября.
Из предоставленного министерством счета-фактуры видно, что 4,5 тысячи гривен от Марины Порошенко поступили на счет госпредприятия 27 сентября – уже после обнародования ролика и после запроса журналистов о том, на каком основании и в какой форме предоставляла услуги государственная студия.
Учитывая то, что оплату вносило физическое лицо, деньги могли быть перечислены накануне: они доходят в течение 3 банковских дней.
Как известно, 26 сентября Петр Порошенко отметил свое 52-летие. В тот день на Facebook-странице Фонда Порошенко опубликовали видеопоздравление от семьи президента.
Ролик, в котором супруга президента сыграла телеведущую, а дети Порошенко стали героями "сюжетов", записали на студии государственного Украинского телеканала иновещания UA TV – и стоил он 4500 гривен.
В Мининформе объясняли, что эту студию выбрали из-за дизайна и технических возможностей, в частности, из-за наличия большого экрана для трансляции видеоматериалов.