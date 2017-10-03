Луценко: ФК "Металлист" возвращается от Курченко к государству
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о возвращении харьковского футбольного клуба "Металлист" в собственность государства.
Об этом он сказал на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко в Харькове.
"Он возвращается от Курченко к государству. Далее, очевидно, исполнительные органы страны примут решение о его использовании. Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможно другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции", - сказал генпрокурор.
Он добавил, что "ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", поскольку суд уже принял решение о возврате футбольного клуба в собственность государства.
Как известно, клуб "Металлист" принадлежал олигарху-беглецу Сергею Курченко, который считался "кошельком Януковича".
В августе 2014 года хозяйственный суд Киева арестовал средства и имущество компании ВЕТЭК Курченко, а также акции харьковского ФК "Металлист", стадион и футбольную базу.
Украинская правда