Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко: ФК "Металлист" возвращается от Курченко к государству

Вторник, 3 октября 2017, 11:43

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о возвращении харьковского футбольного клуба "Металлист" в собственность государства.

Об этом он сказал на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко в Харькове.

"Он возвращается от Курченко к государству. Далее, очевидно, исполнительные органы страны примут решение о его использовании. Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможно другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что "ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", поскольку суд уже принял решение о возврате футбольного клуба в собственность государства.

Как известно, клуб "Металлист" принадлежал олигарху-беглецу Сергею Курченко, который считался "кошельком Януковича".

В августе 2014 года хозяйственный суд Киева арестовал средства и имущество компании ВЕТЭК Курченко, а также акции харьковского ФК "Металлист", стадион и футбольную базу.

Украинская правда

Темы: ГенпрокуратураХарьковская областьКурченко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
08:54
По всей Украине тревога: в России взлетел МиГ
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили три вражеских дрона
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
Все новости...
Реклама: