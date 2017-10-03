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Поезд сбил машину: Полиция выясняет, работал ли семафор

Вторник, 3 октября 2017, 11:46

Полиция назначила экспертизы для установления, работала сигнализация на железнодорожном переезде в Глевахе, где накануне поезд наехал на автомобиль.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович, комментируя инцидент, в результате которого водитель погиб, еще один человек попал в реанимацию.

"По факту инцидента открыли уголовное производство. Будут выяснены все детали. Сейчас назначены экспертизы по тому, была ли в рабочем состоянии световая, звуковая и автоматическая сигнализация, потому что есть противоречивые показания", - отметил он.

"Никто допрошен не был, но показания собрали. Одни люди говорят, что светофор и звуковая сигнализация работали, другие - что нет. Экспертизы должны это выяснить", - добавил он.

Жукович уточнил, что точно известно, что во время столкновения не был закрыт шлагбаум.

Как известно, в понедельник в поселке Глеваха Киевской области на регулируемом железнодорожном переезде технический поезд сбил легковой автомобиль. В полиции отметили, что автомобиль пытался проехать на запрещающий сигнал светофора.

В то же время свидетели отмечают, что не было ни звукового, ни светового сигнала, также не был закрыт шлагбаум.

"Я сам лично видел, что световых и звуковых (сигналов - УП) не было. Я сам кричал дежурной, чтобы закрыла переезд, она была шокирована, почему это произошло. Когда мы побежали к авто, только тогда начали закрываться шлагбаумы", - рассказал "Украинской правде" свидетель происшествия Юрий Литвин.

"Локомотив из-за дома дежурного не видно, потому что поезд ехал по неправильному пути (встречному - УП). А если поезда идут по неправильному пути, то светофор и сигнализация не срабатывают. На этот случай дежурный по станции Васильков должен сообщить дежурному переезда в Глевахе, чтобы та в ручном режиме закрыла переезд. Кстати этого не произошло", - добавил он.

 
 

Кроме того, пользователи Facebook приводят видео с камер наблюдения, показывающие, что автомобиль двигался очень медленно, в то же время технический поезд ехал на большой скорости.

Оксана Коваленко, УП

Темы: ДТПКиевская областьжелезная дорога
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