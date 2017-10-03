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Следствие по фигурантам экономических преступлений Януковича завершено - Луценко

Вторник, 3 октября 2017, 12:38

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет о завершении следствия по фигурантов экономических преступлений экс-президента Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Об этом Луценко заявил на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко во вторник в Киеве.

"Мы завершили следствие в отношении всех ключевых фигурантов организованных преступных группировок Януковича по экономическим делам. Суды почти по всем уже дали разрешение на заочный порядок судопроизводства. Остается буквально еще одна фамилия господина Ставицкого (экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий - ИФ)", - сказал генпрокурор.

"Для полного комплекта мы начнем действовать в судах по обвинению организованной преступной группировки Януковича в экономической части", - отметил Луценко.

Он также рассказал, что дело о виновных в расстрелах на Майдане уже передано в суд и 5 октября в столичном суде к нему пройдет первое заседание.

"Это то, чего ожидало общество все эти годы. Это то, что мне поставили в парламенте при назначении как задачу номер один. Пока могу доложить, что следователи и прокуроры выполнили свою огромную, гигантскую работу, и мы считаем, что готовы к обвинению Януковича, Захарченко, Якименко и ряда других должностных лиц силовых органов ", - рассказал Луценко.

Інтерфакс-Україна

Темы: ЯнуковичЛуценко
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