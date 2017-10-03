В заседании Верховной Рады объявили внеочередной перерыв на 15 минут.



Об этом объявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.



Она пояснила, что в Раду вызвали пожарных - в помещении горит проводка.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ничего не комментируют.

Народные депутаты говорят, что в зале заседаний воняет паленой резиной.

По состоянию на 14.50 заседание парламента возобновилось. Народные депутаты рассматривают поправки к законопроекту о пенсионной реформе.

Сыроид объяснила, что причиной неприятного запаха стало короткое замыкание в одном из углов для голосования в зале.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП