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В Раду вызвали пожарных

Вторник, 3 октября 2017, 14:50

В заседании Верховной Рады объявили внеочередной перерыв на 15 минут.

Об этом объявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Она пояснила, что в Раду вызвали пожарных - в помещении горит проводка.

 

Как сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ничего не комментируют.

 

Народные депутаты говорят, что в зале заседаний воняет паленой резиной.

По состоянию на 14.50 заседание парламента возобновилось. Народные депутаты рассматривают поправки к законопроекту о пенсионной реформе.

 

Сыроид объяснила, что причиной неприятного запаха стало короткое замыкание в одном из углов для голосования в зале.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

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Темы: Верховная Радачрезвычайное происшествие
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