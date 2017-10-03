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Дело Ил-76: Повторного допроса не будет, но экспертизу Назарову проверят

Вторник, 3 октября 2017, 16:30

Апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство генерал-майора Виктора Назарова, которого обвиняют в служебной халатности по делу о сбитом в июне 2014 года самолете Ил-76.

Соответствующее решением 3 октября принял апелляционный суд Днепропетровской области, передает "Радио Свобода".

Суд удовлетворил ходатайство Назарова в части, касавшейся проверки вывода комиссионной военно-тактической экспертизы, но отказал в удовлетворении части ходатайства о повторном допроса всех свидетелей и исследовании всех результатов экспертиз.

Заседание началось во вторник с небольшим опозданием.

За процессом следят около сотни человек, большая часть которых являются родственниками погибших военных. Они пришли с плакатами и портретами погибших.

Назаров выразил возражение против присутствия в зале плакатов, заявив, что они демонстрируют "предвзятое отношение" к нему и содержат "признаки давления на суд".

Это заявление вызвало возмущение у родственников.

На прошлом заседании Назаров ходатайствовал об отводе одного из военных прокуроров, который, по мнению защиты, в нарушение норм европейского права выступал в производстве как следователь, процессуальный руководитель и обвинитель.

Однако суд отметил, что сторона защиты не указала ни одной статьи украинского законодательства, которая при этом была нарушена, и ответил отказом.

Как известно, 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.

На скамье подсудимых оказалась один человек – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.

Кроме того, 30 января 2017 года прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета Ил-76.

13 сентября судьи Бабушкинского райсуда Днепра по делу о заочном осуждении главарей ОРЛО за ту катастрофу взяли самоотвод.

Темы: ДонбассАТОкатастрофысудармия
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