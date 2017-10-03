Впервые с начала школьного перемирия боевики стреляли из "Града" – штаб АТО

Во вторник незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, двое бойцов получили ранения.



Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 3 октября.



Так, около 1 часа ночи боевики из автоматического гранатомета обстреляли наши позиции в районе Гнутово, что на мариупольском направлении. В ответ украинские военные применили оружие на поражение.



"В результате этого противостояния двое наших защитников получили ранения. Пострадавшим сразу была оказана квалифицированная медицинская помощь. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.



Кроме того, в среду впервые с начала школьного перемирия, пророссийские наемники применили реактивную систему залпового огня "Град". В 16 часов враг выпустил 15 снарядов из "Града" по опорным пунктам сил АТО на подступах к Гнутово.



На донецком направлении с полуночи противник дважды обстреливал юго-восточные окраины Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных и стрелкового оружия.

Как известно, 22 августа 2017 года лидеры стран "нормандского формата" выразили поддержку режиму прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.

Украинская сторона СЦКК сообщала, что боевики ОРДО начали нарушать "школьное перемирие" сразу, как оно вступило в силу.

Украинская правда