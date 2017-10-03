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МИД требует от России прекратить призыв в армию на территории оккупированного Крыма

Вторник, 3 октября 2017, 20:52

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за намерения Российской Федерации провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории АР Крым и в города Севастополь.

Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном во вторник вечером.

В МИД напомнили, что Генассамблея ООН в резолюции от 19 декабря 2016 года подтвердила факт незаконной оккупации Крыма и Севастополя Россией и призвала эту страну выполнить свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, международными механизмами защиты прав человека, другими договорно-правовыми инструментами, стороной которых она является.

"Обращаем внимание, что, согласно международному гуманитарному праву, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - отметили в ведомстве.

Дипломаты рассказали, что в тематическом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 25 сентября 2017 года, зафиксированы факты преследований оккупационными российскими властями жителей Крыма за отказ служить в российской армии.

"Вынуждены констатировать очередное грубое нарушение Российской Федерацией своих международных обязательств", - заявили в МИД.

Украинские дипломаты требуют от России отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, обеспечить неукоснительное соблюдение ею своих международных обязательств как государства-оккупанта, а также в полной мере выполнить резолюции ГА ООН от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и от 19 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

Украинская правда

Темы: РосcияКрымармия
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