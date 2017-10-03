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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 3 октября 2017, 21:54

Пенсионная реформа, судебная реформа, закон об образовании, увеличение армии, Добкин, Калиновка, Саакашвили, ФК "Металлист" – новости, которые обсуждали 3 октября.

О пенсионной реформе. Верховная Рада приняла правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий". Проект закона предусматривает, что прожиточный минимум для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1 452 гривни, а не 1 312, как сейчас. Кроме того, с 1 октября для 5,6 млн пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 грн.

О судебной реформе. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу. Перед этим парламент в течение 7 пленарных дней рассмотрел 4383 поправки к закону.

О законе об образовании. Венгрия и Румыния объединят усилия с целью добиться изменений в украинском законе об образовании.

Об увеличении армии. Генеральный штаб готовит изменения в закон о численности Вооруженных сил Украины, чтобы улучшить охрану складов с боеприпасами.

О Добкине. Народный депутат от "Опозиционного блока" Михаил Добкин заявил о выходе из партии.

"Все вместе взятые, так называемые, "диктаторские" законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятым сегодня позором о судебной "реформе". И ещё. С этого дня я беспартийный", - написал Добкин. 

Три цитаты Юрия Луценко:

О Калиновке. "Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности должностных лиц, которые были уполномочены обеспечивать охрану этого объекта", - заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

О Саакашвили. "По возвращении нелегальным образом господина Саакашвили на украинскую территорию, мы приступили к проведению предэкстрадиционной проверки. Она должна установить, действительно ли он подозревается, обвиняется в Грузии в особо тяжких преступлениях, которые присутствуют в украинском Уголовном кодексе. Очевидно, что ответ здесь будет "да", – отметил Луценко.

Об ФК "Металлист". "Он возвращается от Курченко к государству. Далее, очевидно, исполнительные органы страны примут решение о его использовании. Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможно другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции", - сказал генпрокурор.

Темы: Добкинобразованиеармия
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