Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве грабители отобрали у мужчины сумку с миллионом гривен

Среда, 4 октября 2017, 01:28

В Днепровском районе столицы два человека в масках забрали из автомобиля потерпевшего барсетку и сумку с деньгами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Пострадавший сообщил правоохранителям, что около 16:15 на перекрестке бульвара Перова и улицы Стальского, когда он остановился на светофоре, двое неизвестных в балаклавах разбили стекло в его автомобиле и забрали с пассажирского сиденья барсетку, а из багажника - сумку, в которой находился один миллион гривен.

После совершенного разбойники уехали на темном автомобиле.

Пострадавший сначала направился в офис, а потом позвонил в полицию.

Из объяснения 30-летнего заявителя, он хотел приобрести автомобиль, и именно с этой целью брал с собой деньги.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Темы: криминалКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Все новости...
криминал
В Киеве вынесли приговор мужчине, который в течение трех лет насиловал дочерей своей сожительницы
В Одесской области браконьеры убили краснокнижную белугу весом 124 кг
Пицца помогла арестовать серийного убийцу спустя десятилетия после совершения преступления в США
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: