На жестком диске капитана "Наутилуса" найдено видео с обезглавленной женщиной

Фото и видео обезглавленной женщины были найдены на жестком диске капитана подводной лодки "Наутилус" Петера Мадсена, которого обвиняют в убийстве журналистки Ким Валль.

Об этом сообщает BBC.

Прокурор Джейкоб Буч-Джепсен сообщил, что на жестком диске, который вероятно принадлежит владельцу крупнейшей частной подводной лодки "Наутилус" Петеру Мадсену, найдено видео с женщиной, которую пытают, обезглавливают и сжигают.

Сам Мадсен, который отрицает убийство, заявил, что жесткий диск ему не принадлежит, и все, кто работает в лаборатории, где он работал, имели доступ к нему.

Между тем, суд оставил Мадсена под стражей еще на четыре месяца, поскольку расследование продолжается.

Напомним, частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа близ Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

Мадсена подозревали в непредумышленном убийстве женщины, и сейчас он находится под стражей. Все обвинения он отвергал и утверждал, что высадил журналистку за день до затопления лодки на берегу острова Рефсгалеен - бывшей промзоны в гавани Копенгагена.

Однако позже он заявил, что Ким Валль умерла на борту в результате несчастного случая и он похоронил ее в море.

23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное близ Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль.

В результате аутопсии, как сообщает BBC, были обнаружены ножевые ранения гениталий и грудной клетки Валль, которые, как полагают, были нанесены "незадолго до или сразу после ее смерти". Однако точная причина смерти еще не установлена.

Мадсен - известный датский изобретатель, он сам сконструировал "Наутилус". Шведская журналистка должна была написать о нем большой материал.