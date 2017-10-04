Проплаченная РФ реклама в Facebook была нацелена на ключевые для Трампа штаты - CNN

Ряд связанных с РФ рекламных объявлений в Facebook, были ориентированы на Мичиган и Висконсин, два штата, имевших решающее значение для победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом, ссылаясь на источники, которые напрямую знают ситуацию, сообщает CNN.

Ориентирование российских объявлений на ключевые демографические группы в районах штатов, которые оказались ключевыми, было хорошо продуманным, утверждают источники.

В объявлениях была использована серия сообщений, нацеленных на раскол, включая пропаганду антимусульманских настроений.

До сих пор было неизвестно, на какие именно регионы страны были нацелены объявления РФ в facebook. И хотя один из источников сказал, что большое количество объявлений появилось в штатах которые не относились к колеблющимся, некоторые из них явно были направлены на раскачивание общественного мнения в самых спорных темах.

Но Мичиган стал наиболее колеблющимся штатом – здесь Трамп обошел кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон примерно на 10 700 голосов из почти 4,8 миллиона бюллетеней. Висконсин также был одним из самых напряженных штатов, тут Трамп получил всего на 22 700 голосов больше соперницы.

Оба шатата, в которых Трамп получил перевес менее 1%, были ключевыми для его победы на выборах.

Как уточняет CNN, источники не указали, когда именно в 2016 году объявления распространялись в Мичигане и Висконсине.

Но акцент на Мичигане и Висконсине добавляет доказательств того, что российская группа, связанная с этим, применяла широкий спектр тактик, потенциально направленных на вмешательство в выборы.

Ранее, в Facebook заявили, что в течение двух лет, аккаунты, которые действовали из России, покупали и распространяли в соцсети рекламе. Аккаунты действовали и во время президентских выборов в США.

Копии 3000 проплаченных Россией рекламных объявлений в понедельник были переданы Конгрессу.

Ранее сообщалось, что вместе с копиями этих сообщений Facebook предоставит информацию о том, на каких пользователей они были нацелены, а также способ оплаты, используемый российскими агентами.