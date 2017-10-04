Минобороны просит увеличить финансирование безопасности складов

Министерство обороны выступает за увеличение финансирования утилизации боеприпасов и обеспечение безопасности арсеналов на 13%, или 100 млн гривен до 434,2 млн гривен в проекте государственного бюджета на 2018 год.

Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос Українських Новин.

В частности, проектом госбюджета на 2018 год (законопроект №7000 от 15 сентября) предлагается выделить Минобороны 334 219,1 тыс. гривен (309,5 млн гривен - общий фонд, 24,7 млн гривен - специальный фонд) на бюджетную программу "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины".

В то же время в ответе на запрос министерство сообщило, что дополнительная потребность на данную программу в 2018 году составляет 100 млн гривен.

Как сообщалось, 26 сентября около 22:00 начался пожар на территории арсенала Минобороны в Калиновке Винницкой области.

Было уничтожено более 34 тыс. тонн боеприпасов.

Генпрокурор обвинил министра финансов Александра Данилюка в несвоевременном выделении средств на усиление охраны арсенала Минобороны в Винницкой области.

Позже Минфин заявил об отсутствии запросов на увеличение финансирования баз и складов армии.