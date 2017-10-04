Претендент на главу НБУ сдавал свою недвижимость другим банкам

Первый замглавы Нацбанка Яков Смолий, которого называют преемником Валерии Гонтаревой, получает доходы от предоставления банкам в аренду собственного недвижимого имущества.

Об этом свидетельствует е-декларация Смолия по итогам 2016 года.

По результатам последнего декларационного года, Смолий получил более 3 млн грн дохода от предоставления в аренду собственного имущества.

Среди арендаторов издание называет ряд коммерческих банков - ПАО "Правэкс-Банк" (Intesa Sanpaolo, Италия), ПАО "Кредит Европа банк" (Credit Europe Group, Нидерланды), "Райффайзен банк Аваль" (Raiffeisen Bank International AG, Австрия), "ФИДОБАНК" Александра Адарича, бывшего главы "Укрсиббанка" (в интервью Forbes он называл себя другом сейчас разыскиваемого экс-главы НБУ Сергея Арбузова).

Также Смилий сдает в пользование недвижимость днепровском "КСГ". Речь идет об офисном помещении в Днепре на улице Мечникова, 10б. Из реестра недвижимости известно, что Смилий владеет долей 8% от общей площади помещений №101-105 - 1570,70 кв м.

"КСГ банк" подконтрольный совладельцу агрохолдинга KSG Agro Сергей Касьянов. Согласно данным SMIDA, по состоянию на конец 2015 года акционерами банка был также соратник Юры Енакиевского, бывший нардеп Александр Шепелев, который с 2013 года по май 2017 разыскивался по подозрению в покушении на убийство и хищении средств в "Родовид Банка".

В августе 2016 НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ОАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Также, в течение 2015-2016 годов Смолый получал в виде арендных платежей почти 2 млн грн от ООО "Принтек Украина E. Эл. Си".

Основанная в 2007 году фирма принадлежит компании "Принтек Холдингз Лимитед" (Кипр) и специализируется на оптовой торговле офисными машинами и оборудованием. В 2010-2013 годах выиграла господряды на сумму 22,70 млн грн.

В 2015 году административно-хозяйственное управление Львовского горсовета заказало фирме компьютерную технику на 569 тыс. грн, а государственный "Укргазбанк" - 46 банкоматов на 16 млн грн.

Уже в 2016 году ООО "Принтек Украина E. Эл. Си" получило заказов на общую сумму 72,65 млн грн. Кроме "Укргазбанка", фирма получала заказы от областных управлений "Ощадбанка" в Черниговской, Черновицкой, Днепропетровской, Полтавской и Херсонской областях.

Еще одна фирма, которая обеспечивает Смолию доход от аренды - ООО "КУА Эталон Эссет Менеджмент", учредителями которой являются ближайшее бизнес-окружения Смолия (в частности, по банку "Аваль") - Федор Шпиг, Александр Деркач, Сергей Вовченко, Дмитрий Волошко, Иван Волощук, Михаил Горовенко, Иван Пинчук, Игорь Слободской, Григорий Шелудько, Николай Вовк, Владимир Гнатенко, Александр Науменко. Доля фирмы зарегистрирована также на жену Смолия Светлану.

Арендаторами имущества Смолия числятся также фирмы:



ООО "Медицинский центр Святой Параскевы" - соучредителем которого ранее был Яков Смолий, сегодня зарегистрировано на кипрский оффшор "Сент Параскева Медiкал Холдинг Лимитед".



ПАО "Престиж групп", акционером которого является Светлана Смолий. Группа подконтрольна Федору Шпигу (25%) и Александру Деркачу (15%).

ПАО "СК Эталон Полис", контроллером которого является сын одного из основных бизнес-партнеров Смолия Ивана Волошко - Дмитрий Волошко.

Согласно изменениям в имущественное положение на сайте НАЗК, Смолий и в 2017 году сдает свою недвижимость последним компаниям ООО "КУА Эталон Эссет Менеджмент", Медицинский центр Святой Параскевы, и Принтек Украина E.Эл.Си.

У Смолия две дочери. Старшая, Неля, вышла замуж за Юрия Нечипоренко - председатель правления ПАО "Страховая компания" Эталон"". Ранее Смолий, его жена Светлана и дочь Татьяна владели контрольным пакетом акций "Эталон" (91%), который в 2013 году перешел россиянину Геннадию Дуванов.

Уже в 2014 году акции СК "Эталон" разделили 10 оффшорных компаний (95%), что связано со структурами бизнесмена Олега Бахматюка, и Евгения Бридуна (5%), Последний в 2008-2011 годах был председателем правлений страховых компаний "Пуск" и "Эталон".

Напомним, карьера Якова Смолия стартовала в начале 90-х - в управлении НБУ в Тернопольской области. Длаее Смолий устроился на работу в почтово-пенсионный банк "Аваль" Федора Шпига и Александра Деркача, где вскоре был внесен в реестр акционеров. В 2005 году австрийский Raiffeisen выкупил банк "Аваль" и Смолий, как сообщали СМИ, продав свои акции, покинул банк.

В октябре 2005 года стал одним из десяти учредителей банка "Престиж".

Накануне назначения на должность заместителя председателя НБУ, во второй половине 2013 года Смолий начал перерегистрировать свои бизнес-активы на жену Светлану.

Сегодня она является участником и акционером фирмы ООО "Хорошее Озеро", ООО "Аваль-Транс", ООО "Новоодесский элеватор", ООО "МТР Менеджмент Украина", ООО "Шелтер инвестмент", ООО "Константа Инвест" (в середине 2016 фирму перерегистрировали на компанию "Рулинген Инвест Лтд"), КУА "Эталон Эссет Менеджмент", ООО "Общество Выдубичи", ООО "ИА" Свободная Украина "", ОАО "МЛЛ Вест Киев"