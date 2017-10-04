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Тука: АП не советуется с министерством по закону о реинтеграции Донбасса

Среда, 4 октября 2017, 10:15

Администрация президента не советуется с МинТОТ по законопроекту о деоккупации Донбасса.

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Законопроект, который должен быть представленным в Верховную Раду, разрабатывается Администрацией Президента, в частности Советом нацбезопасности и обороны. Это другая ветвь власти", - сказал он.

На вопрос, советуется ли АПУ с МинТОТ в подготовке соответствующего проекта закона, Тука ответил:

"Нет, с нами не советуются. Я был привлечен в качестве консультанта только при разработке первого варианта".

"Тогда состоялось закрытое совещание в Совбезе, нам раздали первые экземпляры законопроекта с грифами "съесть, но врагу не отдавать", мы их изучили, дали свои замечания, разошлись и дня через четыре подобный документ вышел к некоторым депутатам Верховной Рады, но уже не как законопроект, а концепция. Это существенная разница", - сказал он.

По информации "Украинской правды", законопроект находился у главы администрации президента во вторник поздно вечером. Однако пока нет информации, передан ли он в ВР. Среди зарегистрированных на сайте ВР его нет по состоянию на 10 часов утра.

Сам президент в среду посетит с рабочей поездкой ​​Черниговскую область. По информации собеседников УП, там он может сделать заявление о законе о реинтеграции Донбасса.

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Темы: Донбасс
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