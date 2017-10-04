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Россия в ноябре пустит поезда на юг в обход Украины

Среда, 4 октября 2017, 11:21

С 15 ноября Россия запускает движение пассажирских поездов в обход Украины по участку Журавка – Сохрановка – Боченково, то есть по Воронежской и Ростовской областям.

Об этом со ссылкой на пресс-службу российской Юго-Восточной железной дороги сообщает "Интерфакс".

В сообщении отмечается, что в связи с вводом участка в эксплуатацию изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер, Назрань, а из Санкт-Петербурга в Адлер, а также в обратном направлении.

При этом из-за изменения маршрута движения данных поездов частично изменится расписание поездов из Воронежа, Адлера, Анапы, Новороссийска в Москву, из Адлера в Нижний Новгород и из Кисловодска в Иркутск и Тынду.

Ранее сообщалось, что ОАО "Российские железные дороги" до конца 2017 года планирует переключить на линию Журавка – Миллерово, построенную в обход Украины, примерно треть поездов, курсирующих в южном направлении.

В августе РЖД сообщило о завершении строительно-монтажных работ в рамках строительства новой двухпутной электрифицированной линии длиной 137 км и приступили к пуско-наладке и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали.

В сентябре на участке запустили регулярное движение грузовых поездов.

На линии построено 7 новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка (Воронежская область), Колодези и Боченково (Ростовская область).

Магистраль должна стать частью скоростного железнодорожного хода из центральной России на юг. По проекту максимальная скорость пассажирских поездов составит 140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, грузовых – 90 км/ч.

Предполагалось увеличить пропускную способность, а также "обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины".

Темы: Росcиятранспорт
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