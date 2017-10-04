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В аннексированном Крыму трех крымских татар отправили в СИЗО

Среда, 4 октября 2017, 11:48

Так называемый Киевский районный "суд" Симферополя отправил в СИЗО трех крымских татар и одному назначил домашний арест за якобы "экстремистскую деятельность".

Об этом в Facebook сообщили активисты сообщества "Крымская солидарность".

"В российском суде все традиционно. Старики и многодетные отцы в тюрьмы. За религию и национальность", - сказано в публикации.

Отмечается, что Сейран Мустафаев был отправлен под домашний арест на 2 месяца. Зал суда он покинул под конвоем.

На два месяца в следственный изолятор были заключены Ренат Сулейманов и Арсен Кубединов, 64-летний Талят Абдурахманов - на 1 месяц и 26 дней.

"Подконтрольный Кремлю "судья" не принял во внимание ни возраст Абдурахманова, ни то, что на иждивении Кубединова находятся четверо детей, самому старшему из которых 10 лет", - прокомментировали вердикт судьи активисты.

"Почтенного возраста пожилой человек едва слышит слова судьи. В местном самоуправлении поселка, в котором проживает Талят къартбаба, побоялись дать на него характеристику, потому что в спокойном крымском посёлке никогда и никто не видел такого массового, показательного обыска", - сказано в сообщении.

Отмечается, что адвокат настаивал на том, что вина Талята Абдурахманова не доказана, ни прямо, ни косвенно, и что не понятно, что конкретно он совершил. Однако суд не принял это во внимание.

"Отягчающим обстоятельством" для задержанных стало наличие у них украинских паспортов. Прокурор и следователь настаивали в суде на том, что они могут "сбежать" на подконтрольную Украине территорию.

По информации адвоката Эдема Семедляева, уголовное дело против задержанных было возбуждено 29 сентября за их принадлежность к религиозной общине "Таблиг джамаат", запрещенной в РФ.

Как известно, 2 октября в оккупированном Россией Крыму силовики задержали четверых крымских татар.

Ранее в их домах были проведены обыски, на которые не пустили адвокатов. Причин обыска и задержания также не сообщали.

Украинская правда

Темы: КрымРосcияарестаннексиякрымские татары
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