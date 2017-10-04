ГПУ говорит, что закупила не самые дорогие Toyota

Генпрокуратура заявляет, что закупленные 15 Toyota Corolla по 619 тысяч гривен и 2 Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 миллиона гривен не самые дорогие комплектации авто этой марки.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "Украинской правды".

"Согласно данным официального дилера Toyota в Украине, Toyota Prado Comfort не является самой дорогой комплектацией. Так, Toyota Prado Premium имеет ориентировочную стоимость 2 миллиона 236 тысяч 283 гривны, что на 958 тысяч 533 гривны больше, чем приобретенное авто", - говорится в ответе.

Так же, в ГПУ сообщили, Toyota Corolla S Style на 9,5% дешевле комплектации Toyota Corolla Exclusive.

Отмечается, что эти авто приобрели, поскольку они хорошо себя зарекомендовали в 2016 году в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным ГПУ, на балансе ведомства находятся не только дорогие Тойоты, но и автомобили ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Daewoo, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Suzuki, Volkswagen, Ford, Chevrolet, Skoda 1997-2017 года выпуска.

В то же время в ГПУ не сообщили количество этих авто.

Также в ведомстве не указали, сколько автомобилей планируют закупить еще в ближайшее время.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что ГПУ таки купила 15 Toyota Corolla в самой дорогой комплектации и 2 внедорожника Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 миллиона гривен каждый.

Во время торгов анонимная фирма спрашивала, почему заказчик нарушает постановление Кабмина №710 от 11 октября 2016 года "Об эффективном использовании государственных средств", которое предусматривает прекращение покупок легковых автомобилей.



Тот ответил, что объявил закупку, "руководствуясь нормами ст. 91 Закона Украины "О прокуратуре", учитывая порядок обеспечения транспортными и материально-техническими средствами органов прокуратуры, утвержденного приказом Генеральной прокуратуры от 18 ноября 2016 № 387, зарегистрированного в Министерстве юстиции 30 ноября 2016 за № 1548/29678 и письмо Министерства финансов от 15.11.2016 № 31-10040-02-3 / 32293".



При этом в тексте упомянутого постановления запрет не распространяется на автомобили для Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ирина Балачук, УП