Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Над военными объектами в тылу летали беспилотники – штаб АТО

Среда, 4 октября 2017, 13:24

Украинские военные зафиксировали 2 пролета беспилотных летательных аппаратов над военными объектами в Херсонской и Черкасской областях.

Об этом во время брифинга 4 октября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"По информации Генерального штаба Вооруженных сил, вчера было выявлено 2 факта пролетов беспилотных летательных аппаратов над украинскими военными объектами в тылу", – сказал полковник.

По его словам, это парк отдельной бригады армейской авиации на Херсонщине и техническая территория объединенного центра обеспечения горючим тыла Вооруженных сил в Черкасской области.

"Во время поисковых мероприятий на вышеупомянутой технической территории обнаружен световой маркер, который может применяться для наведения средств поражения с воздуха", – также рассказал Лысенко.

Спикер АТО напомнил о суровой ответственности за несанкционированное проникновение, фото и видеосъемку стратегических объектов ВСУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали четырех человек, которые запустили квадрокоптер вблизи военной части в Херсоне.

Валентина Романенко, УП

Темы: армияАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Все новости...
армия
Командование РФ растеряно после мятежа Пригожина - генерал Милли
Российский генерал-майор заявил, что его уволили после доклада о проблемах армии
Зеленский говорит, что украинские войска могут защищать государства НАТО, но при одном условии
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: