Над военными объектами в тылу летали беспилотники – штаб АТО

Украинские военные зафиксировали 2 пролета беспилотных летательных аппаратов над военными объектами в Херсонской и Черкасской областях.



Об этом во время брифинга 4 октября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"По информации Генерального штаба Вооруженных сил, вчера было выявлено 2 факта пролетов беспилотных летательных аппаратов над украинскими военными объектами в тылу", – сказал полковник.



По его словам, это парк отдельной бригады армейской авиации на Херсонщине и техническая территория объединенного центра обеспечения горючим тыла Вооруженных сил в Черкасской области.



"Во время поисковых мероприятий на вышеупомянутой технической территории обнаружен световой маркер, который может применяться для наведения средств поражения с воздуха", – также рассказал Лысенко.



Спикер АТО напомнил о суровой ответственности за несанкционированное проникновение, фото и видеосъемку стратегических объектов ВСУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали четырех человек, которые запустили квадрокоптер вблизи военной части в Херсоне.



Валентина Романенко, УП