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Минфин показал Луценко, как законно выделяет деньги на склады боеприпасов

Среда, 4 октября 2017, 13:41

Министерство финансов утверждает, что финансирует содержание складов боеприпасов Украины в рамках закона.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерство финансов сообщает, что финансирование бюджетной программы Министерства обороны, предусматривающий меры по сохранению и взрывопожаробезопасности боеприпасов, в том числе на складе в Калиновке, поступило в полном объеме в соответствии с запросом Министерства обороны", - говорится в сообщении.

По информации министерства, финансирование этих мероприятий осуществляется в составе расходов бюджетной программы Министерства обороны. В 2017 году на эту программу предусмотрено 140,8 млн грн. В частности, на обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ – 92,3 млн грн.

"Распределение средств указанной бюджетной программы по конкретным направлениям использования осуществляет Минобороны как главный распорядитель бюджетных средств", - отмечают финансисты.

"По состоянию на 29 сентября 2017 года ассигнования по этой бюджетной программе Казначейством открыто в полном объеме согласно плану на январь - сентябрь (94,7 млн грн), из которых Минобороны использовало – 63,3 млн грн, остаток неиспользованных средств - 31,4 млн гривен", - добавляют в Минфине.

Там отметили, что в течение 2017 года в Министерство финансов не поступали запросы об увеличении финансирования по вышеуказанной программе.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк назвал попытками политического давления заявление генпрокурора Юрия Луценко о возможной вине Минфина во взрывах в Калиновке.

3 октября Луценко заявил, что следствие по делу о взрывах на складах с боеприпасами в Калиновке изучает также версию служебной халатности Министерства финансов при выделении средств на содержание арсенала.

Украинская правда

Темы: МинфинЛуценкоАлександр ДанилюкГенпрокуратура
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