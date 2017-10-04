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В Украине стали реже наказывать за нападения на журналистов

Среда, 4 октября 2017, 15:00

Нападавших на журналистов стали реже привлекать к ответственности. При этом назначенные за нападения наказания несоизмеримы с самыми преступлениями.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

"Только незначительная часть дел, возбужденных по статье о препятствовании журналистской деятельности, доходит до суда. А даже если суд выносит приговор – наказание для злоумышленников – несоизмеримо с самим преступлением", - говорится в сообщении.

Согласно данным прокуратуры по расследованиям преступлений против журналистов, в 2015 году до суда дошли 15 дел, в 2016 году – 12, а в 2017 – всего 3.

"Это около 7 процентов от возбужденных производств", - сказал секретарь НСЖУ Валерий Макеев.

Он также привел пример, когда за избиение редактора одной из газет деревянной битой виновный получил наказание в виде штрафа в несколько сотен гривен, при этом следствие длилось 2 года.

По данным НСЖУ, с начала года произошло около полусотни случаев физической агрессии в отношении журналистов.

Сообщается, что полиция и Генпрокуратура неохотно возбуждают дела по ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК, потому что "им проще рассматривать эти случаи как простое хулиганство".

Темы: свобода словаСМИмедиа
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