Боевики ОРЛО возобновили запрещенный способ разведки – СЦКК

Террористы ОРЛО снова начали применять беспилотные летательные аппараты, что нарушает Минские договоренности.

Об этом сообщает в Facebook украинская сторона Совместного центра по координации и контролю.

"В течение 3 октября текущего года подразделениями Вооруженных сил Украины вдоль линии разграничения зафиксированы полеты 5 БПЛА, которые были запущены с территорий ОРЛО", - рассказывают в СЦКК.

По наблюдениям центра, характер применения беспилотников свидетельствует о том, что их используют не только для разведки позиций ВСУ, но и других военных объектов в глубине территории Украины.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что данные факты свидетельствуют о провокационных действиях со стороны НВФ ОРЛО по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны", - говорится в заявлении.

Украинская правда