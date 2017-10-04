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Эксперт о Калиновке: В бункер, где был сильный взрыв, извне попасть сложно

Среда, 4 октября 2017, 15:57

Военные склады в Калиновке Винницкой области плохо охраняли, а сами боеприпасы хранили небрежно.

Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности рассказал глава Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, главный эксперт комиссии по трагедии в Калиновке и Балаклее Александр Рувин.

"По организации, охранная система и пожарная безопасность, Балаклея – это "Мерседес", Калиновка – это "Запорожец", это если так сравнивать. Там нет мест охраны, обеспечения охраны, видеонаблюдения", – сказал он.

"Все, что мы смогли сейчас видеть, – хранилище боеприпасов, которые 30 лет не перекладывались. Они лежали прямо на открытом воздухе! В основном в хранилище сейчас нет ничего, это просто площадка, все лежало на земле", – заявил Рувин.

Эксперт комиссии также сообщил, что существуют две главные версии причин трагедии.

"Мы изучаем все причины. Сейчас их две. В ближайшее время следствие об этом расскажет, у меня нет таких полномочий", – отметил Рувин

"Мы понимаем, что взрывы произошли внутри складов, и их было несколько в разный период... Самых мощных взрыва было два – большое хранилище с "Тюльпанами" и бункер с "Ураганами". Бункер полностью закрыт и является бетонным, туда попасть снаружи очень сложно", – добавил он.

Как известно, вечером 26 сентября на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар с детонацией боеприпасов. Из зоны опасности эвакуировали более 30 тысяч местных жителей.

Взрывы прекратились утром 28 сентября, а уже после обеда спасатели завершили расчищать территорию в районе арсенала от взрывоопасных предметов. Под вечер четверга туда начали возвращаться местные жители.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что разминирование территории возле Калиновки продлится до конца ноября.

Следователи рассматривали сперва четыре основных версии пожара в Калиновке.

3 октября генпрокурор Юрий Луценко сказал, что основной версией следствия является диверсия – хотя ранее диверсионную группу не обнаружили.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП

Темы: чрезвычайное происшествиеВинницкая областьармияВерховная Рада
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