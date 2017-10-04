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Навальный призвал россиян выйти на митинги в 80 городах

Среда, 4 октября 2017, 16:51

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный предложил своим сторонникам провести протестные акции в 80 городах РФ, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "РБК-Россия".

"Находящийся под административным арестом за призыв к несанкционированным акциям Алексей Навальный призвал свои штабы в 80 городах страны организовать пикеты по всей стране 7 октября", - пишет агентство.

"Требованиями акций, по словам Навального, должны стать его допуск к президентским выборам, которые пройдут в марте 2018 года, а также обеспечение политической конкуренции", - сказано в публикации.

Уточняется, якобы главное мероприятие Навальный запланировал в Санкт-Петербурге, на Марсовом поле, а также на Пушкинской площади.

При этом советник председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности РФ Иван Краснов, заявил, что политик не получил разрешения на проведение каких-либо акций и попытки их организовать и провести будут незаконными.

Он также добавил, что в случае проведения митингов у правоохранительных органов будут основания, чтобы "принимать меры по недопущению, либо прекращению этой акции".

Как известно, 29 сентября российского оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве за призывы участвовать в несанкционированных акциях.

2 октября Симоновский суд Москвы арестовал российского оппозиционного политика Алексея Навального на 20 суток за повторные призывы к проведению массовых акций.

Навальный заявил, что его задержали, чтобы не дать проводить митинги по всей России в поддержку своей избирательной кампании.

Темы: Росcиямитинги
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