Комитет рассмотрит законопроекты по Донбассу 5 октября
Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит законопроекты о реинтеграции Донбасса и продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей утром 5 октября.
Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.
Председатель комитета Сергей Пашинский призвал народных депутатов рассмотреть документы в среду, мотивируя это тем, что они неотложные. В то же время нардепы попросили больше времени на изучение текстов законопроектов.
"Заседание комитета в вопросе законопроектов президента будет завтра в 9.30", - огласил решение Пашинский.
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Как сообщалось, 4 октября президент Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента два законопроекта - "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
В Верховной Раде также зарегистрирован альтернативный президентскому проект о реинтеграции Донбасса авторства группы депутатов "Самопомочи".
Валентина Романенко, УП