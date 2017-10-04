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Координатор гуманитарной подгруппы ТКГ посетит ОРЛО – Олифер

Среда, 4 октября 2017, 19:49

Координатор гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фриш планирует посетить ОРЛО.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украина и ОБСЕ настаивают на том, чтобы среди других незаконно удерживаемых лиц господин Фриш получил возможность проведать Владислава Овчаренко и Дениса Секацкого, в посещении которых господину Фришу было отказано во время его предыдущего визита: крайне важно, чтобы представитель ОБСЕ мог выяснить, применялись ли к заложниками насилие и пытки", - написала она на Facebook.

По словам Олифер, также остро стоит вопрос идентификации местонахождения журналиста Станислава Асеева.

Украинская правда

Темы: ДонбассМинские соглашения
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