НАБУ призвало Порошенко ветировать закон, который запускает судебную реформу

Национальное антикоррупционное обратилось к президенту Петру Порошенко с просьбой наложить вето на законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном в среду вечером.

"Национальное бюро убеждено: принятие подобных изменений в уголовное процессуальное законодательство заблокирует расследование тяжких и особо тяжких преступлений и сделает невозможным привлечение виновных к ответственности", - отметили в ведомстве.

В НАБУ объяснили, что законопроект №6232, который среди прочего предусматривает внесение изменений в УПК содержит ряд противоречий, которые в случае вступления в силу могут парализовать работу органов досудебного расследования.

"Наибольшее беспокойство вызывает поправка к ст. 219 УПК Украины, которая предусматривает ограничение сроков досудебного расследования тяжких преступлений до 6 месяцев с момента внесения сведений в ЕДРДР, с возможностью продолжения расследования по решению суда еще на полгода", - говорится в заявлении.

Ведомство считает, что раскрытие и расследование сложных коррупционных схем в такие сжатые сроки невозможно.

В частности, как отмечается в заявлении, в ходе расследования схем, связанных с выводом средств за границу, детективы НАБУ обнаруживают цепочку, состоящую в среднем из 7-10 звеньев, через которые украденные у украинцев деньги перечисляются конечным бенефициарам.

Для того, чтобы найти доказательства по делу, детективы должны проанализировать банковские операции предприятия каждого звена. При таких обстоятельствах только на раскрытие банковской тайны согласно ст. 164 УПК детективам понадобится минимум 7-10 месяцев, на дальнейшее проведение экспертных исследований также необходимо время.

"Другой риск новых норм УПК - закрытие в судебном порядке производств, в которых сроки досудебного расследования превышают шесть месяцев, по инициативе самих фигурантов текущих расследований. В предложенных в Уголовный процессуальный кодекс изменениях отсутствуют переходные положения, которые бы выводили из-под действия Кодекса текущие дела, где никому не объявлено о подозрении", - говорится в заявлении.

Среди других спорных изменений НАБУ называет изменения в статьи 132, 234, 242 и 303 УПК Украины. Подробнее о них можно почитать в полном тексте заявления ведомства.

"Национальное бюро призывает президента Украины не допустить блокирования работы органов досудебного расследования, ветировав противоречивые изменения в Уголовный процессуальный кодекс", - говорится в обращении.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

Украинская правда