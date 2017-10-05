Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: В Киеве в ходе акции против строительства АЗС пострадали 14 человек

Четверг, 5 октября 2017, 02:30
СМИ: В Киеве в ходе акции против строительства АЗС пострадали 14 человек

Вечером 4 октября на территории Харьковского жилого массива Киева общественные активисты и местные жители вышли на акцию протеста против строительства АЗС.

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что митингующие сломали забор, который окружал АЗС. К ним вышла полиция. Правоохранители попытались оттеснить протестующих, однако они в ответ облили их водой.

Около 20:45 между митингующими и правоохранителями произошли столкновения, участники акции бросали дымовые шашки, бутылки и распыляли огнетушители.

Примерно в 21:00 стычки между митингующими и полицией прекратились.

Как сообщается, на АЗС было около 100 правоохранителей и около 50 протестующих. Еще около 100 человек наблюдали за происходящим.

Координатор отрядов быстрого реагирования Красного Креста Тарас Логгинов заявил, что во время столкновений в ходе акции пострадали около 14 человек, среди них 3 журналиста.

"Есть около пяти протестующих, трое журналистов и около пяти полицейских. И избит один депутат. Состояние одного - очень тяжелое ранение ноги, другим оказали помощь на месте", - сообщил он.

 
Олег Черниш, Facebook

 
Олег Черниш, Facebook

Ранее уже сообщалось о протестах из-за строительства этой АЗС.

Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Киев
Спасатели показали последствия атаки "Шахедов" в одном из районов столицы
Более 10 беспилотников атаковали ночью Киев: все уничтожены
По Украине распространялась воздушная тревога
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: