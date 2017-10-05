СМИ: В Киеве в ходе акции против строительства АЗС пострадали 14 человек

Вечером 4 октября на территории Харьковского жилого массива Киева общественные активисты и местные жители вышли на акцию протеста против строительства АЗС.

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что митингующие сломали забор, который окружал АЗС. К ним вышла полиция. Правоохранители попытались оттеснить протестующих, однако они в ответ облили их водой.

Около 20:45 между митингующими и правоохранителями произошли столкновения, участники акции бросали дымовые шашки, бутылки и распыляли огнетушители.

Примерно в 21:00 стычки между митингующими и полицией прекратились.

Как сообщается, на АЗС было около 100 правоохранителей и около 50 протестующих. Еще около 100 человек наблюдали за происходящим.

Координатор отрядов быстрого реагирования Красного Креста Тарас Логгинов заявил, что во время столкновений в ходе акции пострадали около 14 человек, среди них 3 журналиста.

"Есть около пяти протестующих, трое журналистов и около пяти полицейских. И избит один депутат. Состояние одного - очень тяжелое ранение ноги, другим оказали помощь на месте", - сообщил он.

Олег Черниш, Facebook

Олег Черниш, Facebook

Ранее уже сообщалось о протестах из-за строительства этой АЗС.