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Сайдик: Контактная группа будет добиваться бессрочного прекращения огня на Донбассе

Четверг, 5 октября 2017, 03:41

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе и впредь будет прилагать все усилия для обеспечения режима бессрочного прекращения огня.

Об этом заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

По словам Сайдика, в период с последних переговоров количество нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта остается заметно ниже, чем до начала перемирия по случаю начала учебного года.

"Благодаря последнему, а также "хлебному" перемирию, согласованному ТКГ в начале лета, с июня стабильно и заметно сокращается число жертв среди гражданского населения. Согласно данным ООН, в сентябре число гражданских жертв было самым низким за все время конфликта - двое убитых и 16 раненых", - отметил он.

 "К сожалению, мы не можем говорить, что общая ситуация в зоне конфликта является стабильной, поэтому ТКГ и впредь будет прилагать все усилия для дальнейшего обеспечения режима бессрочного прекращения огня", - подчеркнул Сайдик.

Он также сообщил, что следующее заседание контактной группы по Донбассу состоится 18 сентября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбасс
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