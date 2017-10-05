В Сирии в результате авиаудара РФ погибли 38 мирных жителей

В среду, 4 октября, в Сирии в результате российского авиаудара погибли 38 мирных жителей.

Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, передает агентство AFP.

Отмечается, что погибшие пытались пересечь реку Евфрат, чтобы избежать боевых действий в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Среди погибших девять детей. Также погибла иракская семья.

Во вторник Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, по сирийской провинции Ракка погибли 18 мирных жителей.